В ближайшее время в Татарстане снова установится по-летнему теплая погода. Об этом сегодня сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозам, завтра, 4 сентября, в республике сохранится сухая и прохладная погода. Ночью термометры покажут +2..+7º, в пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки до 0º, дневные температуры ожидаются в пределах +15..+20º.

В выходные погода существенно не изменится, однако днем будет чуть теплее - до +23°. В начале следующей недели республика окажется в западной части антициклона с южными, юго-западными ветрами. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, ожидается по-летнему теплая погода, осадки по-прежнему маловероятны. В понедельник днем прогнозируется +20..+25°. Во вторник температура повысится до +22..+27°.