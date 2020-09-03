В Татарстане из-за неосторожности при курении пострадал мужчина. Он впал в кому

Сегодня утром в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме, пострадал мужчина.

Сообщение о происшествии поступило по системе 112 в 8:38, горел диван в трёхкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме по адресу Ленина, 62. Пожарные, вскрыв запертую входную дверь, на полу около комнаты обнаружили мужчину, сидящего в в инвалидной коляске. С помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, пожарные вынесли пострадавшего на улицу и передали медикам.

Пострадавший хозяин квартиры 1948 года рождения госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ с термическим ожогом 2 степени левого предплечья, отравлениеv угарным газом, мужчина в коме.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Погибших нет.