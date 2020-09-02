Софья Зайка: «Боди-позитив — это хорошо, только запускать себя не надо»

7 сентября в 18:00 на ТНТ стартует новый сезон сериала «Фитнес», самого ЗОЖжигательного проекта на российском ТВ. За четыре сезона главная героиня Ася прошла большой путь от девушки, купившей абонемент в спортивный зал и мечтающей похудеть, до директора фитнес-клуба. Да-да! В новых эпизодах героиня Софьи Зайки станет большим боссом. Новосибирская актриса подробно рассказала о событиях четвертого сезона сериала «Фитнес», родном Новосибирске и месяцах, проведенных в режиме самоизоляции.



А как вы относитесь к такому понятию, как боди-позитив, то есть принимать себя такой, какая ты есть?

Очень хорошо. Зачастую у нас неправильно трактуют эту философию. Да, надо любить себя такой, какая ты есть, с такими вот щечками, с такими ногами, волосами и прочим. Но это не значит, что при этом не нужно за собой следить и забивать на внешний вид, прикрываясь боди-позитивом. А так, я за, нужно любить свою индивидуальность.

Расскажите как вы оказались в сериале?

Меня позвали на кастинг сразу, как только я переехала из Новосибирска в Москву. Это были мои первые пробы в жизни! Я не понимала как работать с камерой, как вести себя в кино. Я служила в театре и телевизионного опыта у меня не было. Я благополучно не прошла пробы и постепенно начала сниматься в других проектах, набиралась опыта, и спустя 10 месяцев внезапно звонят агенту и просят, чтобы Зайка пришла на пробы. В то время в «Фитнесе» уже поменялась съемочная группа. Меня смотрели в течение трех дней и в итоге утвердили за месяц до начала съемок.



Что ждет вашу героиню в новом сезоне?

Она станет директором клуба, начнет управлять всеми и будет пытаться строить коллектив. Но не всегда это у нее будет получаться, все-таки нет в ней вот этой жилки, она по-прежнему та самая Ася Королева. Нет, она пытается вывести клуб на новый уровень и кое-что у нее получается, но не всегда. Ну не директор она и все.

А также ее ждут и любовные потрясения. И разочарования. Очень много эмоций и переживаний. Не только профессиональные изменения в героине , но и личные .

Дружите ли вы со спортом или может быть занимались чем-то в детстве?

Мой папа — чемпион мира по самбо, и я с детства ездила по спортивным лагерям, бегала кроссы, в общем, участвовала в разного рода физ-подготовке. 10 лет занималась плаванием, 8 лет большим теннисом, в школе играла за волейбольную и баскетбольную команды. После поступления в театральный институт спорт ушел, но фитнес меня вернул обратно. Я ко второму сезону худела на 20 кг, а к третьему вообще освоила для себя бокс.

Что вы посоветуете людям, которые постоянно все откладывают и начинают жить с понедельника, 1 сентября или нового года?

Нельзя так, нужно здесь и сейчас. Вот прямо сейчас собраться и начать. А тысячи причин обязательно найдутся.

Вообще, лично у вас есть какое-нибудь надежное средство против лени?

Лично у меня должен был быть какой-то мотивирующий пинок и обычно он у меня находится. На сегодняшний день — это профессия. За год мой вес менялся примерно так: - 20, -5, +10, -15... Конечно, так нельзя, но работа и роли очень сильно мотивируют. Если говорить про лишний вес, то это не есть хорошо. В первую очередь это плохо для суставов, сердца и всего организма. Нужно беречь себя, любить, следить за питанием и заниматься спортом.

Вы родом из Новосибирска. Как давно были дома и кто у вас там остался?

У меня там родители, друзья, бабушка, двоюродные и троюродные сестры... В конце марта у нас заморозились съемки и я уехала в Новосибирск пребывать в режиме самоизоляции. Два месяца провела в Сибири и не ощутила всего того ужаса, который почувствовали в Москве. По возможности я стараюсь бывать здесь почаще, для меня Сибирь — это то место, где проведя всего недельку, возвращаешься в Москву другим человеком. Происходит перезагрузка.

Расскажите о самых любимых местах города?

Я часто езжу к бабушке в деревню, в Чулымский район. Я очень люблю Академгородок, там прекрасная природа, и, конечно же, нашу Новосибирскую набережную. Еще обязательно посещаю Новосибирский Городской Драматический Театр, в котором прослужила два года.

«Фитнес» с 7 сентября в 18:00 на ТНТ!