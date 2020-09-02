Казань вошла в число городов, жители которых положительно относятся к мигрантам

Казань вошла в число городов России, жители которых положительно относятся к мигрантам. О своем отношении рассказали сами горожане в ходе опроса, проведенного агентством Zoom Market.

В 20 городах жители отвечали на вопросы "Как вы относитесь к мигрантам" и "Какую политику в их отношении вы бы поддерживали". Среди этих городов Казань заняла 17 место, еще более толерантными назвали себя жители Астрахани и Краснодара. Хуже всех, согласно исследованию, к мигрантам относятся в Новосибирске, Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что 37% опрошенных россиян отрицательно относятся к мигрантам, 22% жителей России относятся к мигрантам положительно, а 41% не имеет четкой позиции. На вопрос о том, как жители оценивают количество мигрантов в городах России, 51% респондентов считают, что в их городах много мигрантов, 42% указали, что не обращают на них внимание, а 7% считают, что мигрантов в их городах не много.

Эксперт отметил, что 56% респондентов поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 23% - политику улучшения социальных условий мигрантов и их легализацию, 13% - политику ужесточения контроля над мигрантами, а 8% поддерживают репрессивную политику.

Пи этом 93% россиян выступают против создания социальных этнических микрорайонов в крупных городах для мигрантов.