Материал не найден!

Новости Казани и РТ
14:18, сегодняВ прокуратуре рассказали, по чьей вине в подвале исторического дома в Казани утонул сантехник
15:18, сегодняПресс-релиз по уголовному делу №1.20.0200.1025.000018
10:50, 31.08.2020Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Казани
14:40, сегодняЛидер группы «Little Big» развелся с уроженкой Челнов. Комментаторы винят коллегу -«разлучницу»
14:07, сегодня«Матч ТВ» покажет Кубок Открытия КХЛ
13:12, сегодняTele2 составила обзор актуальных книг к новому учебному году
12:01, сегодняЧелнинец заказал сертификатов на 30 тыс. рублей и коньяк
11:19, сегодняРак почки и метастазы в печени: в Казани провели сложную операцию для спасения жизни женщины
11:00, сегодняВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
10:41, сегодня«Первоклашек просто не видно из-за машин»: челнинцы жалуются на опасный пешеходный переход
09:26, сегодняСиноптики рассказали, когда в Татарстане снова похолодает
09:11, сегодняЧистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в июле увеличилась на 0,6 млрд руб и достигла 24,4 млрд руб
07:01, сегодняВ Челнах женщина за «писанину» в ВК предстанет перед судом
17:57, 31.08.2020В Роспотребнадзоре рассказали, как в Татарстане будут работать детские секции и кружки
16:48, 31.08.2020Двое жителей Казани украли из магазина платежный терминал и выбросили его в гаражах
16:45, 31.08.2020Бизнес-молодость: разборки «шаурмичников» в Челнах попали на видео
15:45, 31.08.202013-летнего челнинца ранили ножом в живот
15:23, 31.08.2020В Казани у матери забрали ребенка, который не ходил в школу и жил в антисанитарных условиях
14:45, 31.08.2020В Челнах около десятиэтажки нашли тело молодой девушки
13:32, 31.08.2020«Немного ловишь кринж»: как в Татарстане ездят на роботакси и когда оно станет полностью беспилотным
13:22, 31.08.2020В Татарстане сразу в двух районах искали заблудившихся грибников
13:01, 31.08.2020Челнинка завоевала титул «Первая Вице-Мисс World Fashion Magazine»
13:00, 31.08.2020Private Banking ВТБ признан лучшим в России
12:09, 31.08.2020В Казани трамвай сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается
12:01, 31.08.2020Челнинка нашла способ решить транспортную проблему в городе
11:39, 31.08.2020В Минздраве рассказали, чем будут вакцинировать от гриппа в Татарстане в этом году
11:13, 31.08.2020В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
11:01, 31.08.2020Так мало? В Челнах на 533 тыс. человек 830 заболевших коронавирусом
11:00, 31.08.2020Райффайзенбанк и CSI обеспечили возможность подключения СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров
10:57, 31.08.2020В Татарстане число умерших от коронавируса перевалило за 60. Подтверждено два новых случая
10:27, 31.08.2020В Казани за незаконное выбивание долгов оштрафовали коллекторов
10:01, 31.08.2020Власти Челнов оставили жителей не только без автобусов, но и без салюта
09:42, 31.08.2020Названы регионы, жители которых больше всего интересуются АУЕ*. Татарстан в их числе
08:45, 31.08.2020Банк «Открытие» получил премию «FINAWARD» за образовательное мобильное приложение Open Aсademy
07:27, 31.08.2020Россиянам пообещали суровую зиму
07:07, 31.08.2020В Казани на Волге загорелся катер, пострадали двое детей
19:15, 30.08.2020В соцсетях появилось видео со сбитой около Туры женщиной
17:49, 30.08.2020«Не хватало еще чтобы их брехней этой нагружали»: челинцы об экологическом воспитании в школах
17:45, 30.08.2020Рамзан Кадыров снял видео, чтобы поздравить Татарстан с Днем Республики
16:15, 30.08.2020«Шурале покинул лес за соципотеку»: звезды эстрады сняли клип в честь Дня Республики
15:15, 30.08.2020Россияне отказываются от кредитов для сбора детей в школу
13:15, 30.08.2020Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане: выздоровевших больше, чем заболевших
12:45, 30.08.2020Прокуратура выяснила, почему хотят выселить вышедших на протесты туркменских студентов
12:15, 30.08.2020В ночной перестрелке в Казани пострадали парень и девушка
10:15, 30.08.2020«Цель развития республики - жизнь людей»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики
09:45, 30.08.2020Пенсионерам могут выплатить по пять тысяч рублей
09:15, 30.08.2020Команда КВН из Татарстана заняла призовое место на фестивале «Голосящий Кивин-2020»
08:45, 30.08.2020В Челнах «Лада Гранта» влетела в бордюр и перевернулась
08:15, 30.08.20201 сентября близ Земли пролетит астероид
22:24, 29.08.2020В Казани открыли новый участок БКК - Магистраль 100-летия ТАССР
17:07, 29.08.2020В Минобрнауки рассказали, перейдут ли школы Татарстана на пятидневку
16:30, 29.08.2020При поездке в Минск, нельзя халатно относиться к этому важному этапу организации путешествия
14:59, 29.08.2020Назван витамин, который блокирует размножение коронавируса. Он есть в простых продуктах
14:15, 29.08.2020Минтруд Татарстана объяснил, почему 31 августа не будет выходным днем
14:01, 29.08.2020В Минздраве Татарстана рассказали, примут ли в больницу роженицу без справки об отсутствии COVID-19
13:31, 29.08.2020Таскает за волосы и пинает: в Казани на видео попало, как мать жестоко избивает ребенка в подъезде
13:03, 29.08.2020Из-за Дня города и республики в Казани перекроют часть улиц
12:03, 29.08.2020Минниханов отчитался перед Путиным о ситуации в Татарстане и попросил еще денег для республики
11:30, 29.08.2020«Курортный» коронавирус: за неделю в Татарстане зарегистрировано 11 завозных случаев заболевания
11:08, 29.08.2020Недостаточно одного зонта или дождевика, чтобы защититься от дождя
11:01, 29.08.2020В Иннополисе на улицах заметили беспилотного робота-курьера
10:30, 29.08.2020В Челнах директор театра возглавит отделение больницы скорой помощи
10:24, 29.08.2020Чтобы стать фитнес-тренером, недостаточно одной любви к спорту, нужны и специальные документы
10:01, 29.08.2020В Татарстане ожидается +30 градусов и град
09:09, 29.08.2020Без этой важной четырехколесной услуги вряд ли обойдется экономика РФ
09:01, 29.08.2020В Казани женщина испугалась, что ее машину эвакуируют, и умерла
08:01, 29.08.2020В Казани врачи достали из носа женщины таракана. Проблемы с дыханием у нее начались еще в 2019 году
18:49, 28.08.2020Почему татарстанцам не стоит обижаться на все подряд и причем здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха
17:57, 28.08.2020В Израиле тридцать мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу
16:01, 28.08.2020Зачем свои деньги тратить? Татарстанец нашел на улице банковскую карту
15:01, 28.08.2020В Нижнекамске женщина избила полицейского, защищая любимого
14:01, 28.08.2020В Альметьевске священника обвинили в секс-насилии над ребенком
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07:01, 28.08.2020В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020В WhatsApp появится новая полезная функция
07:01, 26.08.2020Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
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12:01, 24.08.2020В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.20205 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
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07:01, 21.08.2020Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
08:01, 19.08.2020Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.202035 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
14:09, 26.07.2020Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
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