«Матч ТВ» покажет Кубок Открытия КХЛ

2 сентября стартует 13-ый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат по традиции начнется матчем за Кубок Открытия, в котором обычно принимают участие обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента прошлого сезона. Однако из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 доигран не был и лига приняла решение разыграть Кубок открытия между победителями конференций — ЦСКА и «Ак Барсом». Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.

Предварять трансляцию в 18:10 будет специальный выпуск программы «Все на хоккей!», где ведущие и эксперты обсудят в студии все ожидаемые события сезона 2020/21. Его специфика заключается в том, что турнир будет проводиться при повышенных мерах безопасности. КХЛ разработала особое Положение «О порядке проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и официальных матчей». В предстоящем регулярном чемпионате примут участие 23 команды («Адмирал» из Владивостока снялся с соревнований), которые проведут в общей сложности 690 матчей, а количество игровых дней составит 142. Каждый из клубов сыграет по 60 встреч. Старт плей-офф намечен на март, а финальная серия за Кубок Гагарина — на апрель.

Алексей Морозов, президент КХЛ: «2 сентября Континентальная хоккейная лига начнёт новый сезон матчем ЦСКА – «Ак Барс», прямую трансляцию которого проведёт «Матч ТВ» и телеканалы КХЛ. В этом сезоне главный спортивный телеканал страны покажет более 70 матчей КХЛ. Ежегодно Матч ТВ привносит новинки в трансляции. Вместе мы популяризируем наш любимый вид спорта, даем возможность миллионам болельщиков бесплатно следить за трансляциями лучших матчей Континентальной хоккейной лиги. В новом сезоне важность телевидения высока, как никогда, так как сейчас заполняемость арен возможно только частично. И для многих хоккейных болельщиков телетрансляция станет единственной возможностью увидеть матч любимой команды».

Александр Тащин, управляющий директор "Матч ТВ": В условиях ограничения доступа болельщиков на стадионы «Матч ТВ» постарается сделать все возможное, чтобы поклонники хоккея не остались без своего любимого зрелища. Игры КХЛ будут транслироваться на наших каналах в максимально полном объеме. С профессиональными комментариями, гостями, экспертами и доскональным разбором матчей. Уверены, что с нами никто не почувствует себя обделенным и каждый зритель почувствует себя соучастником яркого действа под названием КХЛ.

Большинство матчей сезона с максимальным информационным сопровождением покажут тематические каналы КХЛ и КХЛ HD.

Игры КХЛ можно также смотреть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».

«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о спорте.