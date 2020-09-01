В Республиканской клинической больнице Татарстана прооперировали женщину, от которой отказались другие клиники. Об операции рассказали в Минздраве РТ.

Впервые пациентка по имени Елена, которая проживает в другом регионе страны, оперировалась в РКБ в 2013 году. Тогда у нее обнаружили рак почек, женщину пролечили и наступила ремиссия. Однако спустя семь лет болезнь вернулась, появились метастазы и опухоль. На родине женщине помочь не смогли, порекомендовали искать многопрофильную клинику и лучше всего в Москве. Дочь женщины снова обратилась в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, врачи отделения хирургии №2 предложили привезти женщину к ним.

Медики выяснили, что левая почка пациентки уже не работает, а правую надо снова спасать от рака. Всего у Елены насчитали четыре метастаза в печени, один - в легком, опухоль кишечника и почки.

"Заведующие отделением хирургии №2 Александр Александрович Киршин и торакальным отделением №2 Евгений Валерьевич Тришин, заместитель главного врача, шеф хирургической службы РКБ Миннуллин Марсель Мансурович удалили сначала левую почку, которая уже сморщилась и не функционировала, потом - часть правой почки с опухолью, убрали метастазы из печени, удалили часть кишечника, а потом торакоскопически через три прокола убрали метастаз из легкого. Елена провела на операционном столе три часа, в реанимации - сутки. После с дренажем вернулась в палату", - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Недавно пациентку выписали домой, все это время ее дочь ухаживала за матерью и благодарила казанских врачей. Женщине предстоит пройти химиотерапию в онкодиспансере на родине, пусть к выздоровлению будет длинным, говорят медики. Сейчас Елена называет казанских врачей чудом, ведь если бы не они, шансов на выздоровлением не было бы совсем.

Напомним, ранее казанские медики спасли половые органы женщины, которые буквально выпали из ее тела.