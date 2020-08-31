В Казани двухлетний ребенок оказался заперт в квартире с включенной плитой

Сегодня спасатели Казани выезжали на вызов в Авиастроительный район. В одной из многоэтажек ребенок оказался заперт в квартире, где на плите готовилась еда.

По данным МЧС РТ, в 13.19 в казанскую ПСЧ-5 прибежал мужчина. Он рассказал, что в доме по адресу Симонова, 14/41 женщина вышла выбросить мусор, а вернувшись, обнаружила, что дверь захлопнулась на защёлку. Встревоженная мать сообщила, что в квартире остался её двухгодовалый сын, а в кастрюле на плите готовится еда.

Прибыв к месту, пожарные развернули трехколенную лестницу в окно балкона третьего этажа и проникли в квартиру, открыв дверь изнутри. В квартире наблюдалось задымление от пригорания пищи, пострадала только кастрюля. Мальчика передали для осмотра медикам.