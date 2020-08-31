В Татарстане сразу в двух районах искали заблудившихся грибников

В минувшие выходные в Татарстане спасатели искали заблудившихся грибников в Богатых Сабах и Буинском районе.

По сообщениям МЧС РТ, 30 августа в 10.10 поступила информация о потерявшихся в лесном массиве вблизи пгт Богатые Сабы грибниках - женщине 1970 года рождения и двух ее дочерях - 2011 и 2002 годов рождения. К полудню спасатели вывели их из леса.

Вечером того же дня в ведомство поступило сообщение о том, что в Буинском районе в лесном массиве вблизи населенного пункта Альшеево заблудилась женщина 1991 год рождения, на то, чтобы вывести ее из леса, потребовалось три часа.

Все заблудившиеся потеряли ориентацию на местности во время сбора грибов, уточнили в МЧС.