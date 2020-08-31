В Казани за незаконное выбивание долгов оштрафовали коллекторов

Судебные приставы привлекли к административной ответственности организацию "Альпика-Инвест", которая незаконно осуществляла деятельность по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В УФССП РТ обратился житель Казани, который пожаловался на частые звонки от неизвестных лиц с требованием вернуть задолженность. По словам гражданина, они также распространяли о нем порочащую информацию в интернете и сообщали о его задолженности работодателю.

Судебные приставы провели проверку и установили, что организация "Альпика-Инвест" работала незаконно – она не была включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". По результатам рассмотрения материалов дела судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.