В Казани на Волге загорелся катер, пострадали двое детей

30 августа вечером на Волге у полуострова Локомотив загорелся катер, на борту находилось пять человек, четверо из них - дети.

По данным МЧС РТ, сообщение о пожаре на катере "Восток-2" поступило в 16 часов 26 минут от пожарных пожарно-спасательного корабля. Как выяснилось, увидев происходящее в 200 метрах от места несения дежурства, сотрудники судна, взяв спасательные круги и огнетушители, на мотолодке "Казанка" выдвинулись в сторону горящего катера. Также к месту пожара были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИМС.

В прибытию специалистов на носу катера находилось два ребенка, еще два - в самом катере, в это время один мужчина пытался потушить огонь. Людей эвакуировали на пожарно-спасательный корабль, затем было подано огнетушашее вещество из трех огнетушителей в расстояние между днищем катера и деревянным настилом и моторный отсек для предотвращения повторного возгорания.

Владелец горевшего судна пояснил, что он с детьми отправился в плавание и примерно через 10 минут услышал хлопок в моторном отсеке. Мужчина открыл моторный отсек, внутри увидел пламя, стал заливать водой, однако горение продолжало происходить уже на поверхности воды. Площадь пожара в моторном отсеке составила 0,2 квадратных метра.

В результате происшествия пострадали два ребёнка, в госпитализации не нуждались - мальчик 2007 года рождения получил ожоги 2 степени 1 % правой и левой стопы; мальчик 2016 года рождения - ожоги правого предплечья 2 степени 0,5 %. Всего спасены 5 человек: мальчики 2007, 2009 и 2016 годов рождения, девочка 2013 года рождения, мужчина 1983 года рождения. Погибших нет, предварительной причиной пожара в МЧС называют техническую неисправность узлов и механизмов.