Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане: выздоровевших больше, чем заболевших

За 29 августа в Татарстане выявлено 28 зараженных коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. 7 пациентов госпитализированы в больницу, 21 человек лечится дома.

Географическое распределение новых случаев:

1. Казань – 13

2. Набережные Челны – 2

3. Алексеевский – 1

4. Апастовский – 1

5. Буинский – 2

6. Елабужский – 1

7. Зеленодольский – 1

8. Лениногорский – 1

9. Пестречинский – 1

10. Сабинский – 4

11. Спасский – 1

За весь период пандемии от COVID-19 в Татарстане выздоровело 5297 человек, 39 человек за прошлые сутки, сообщает республиканский оперштаб.



