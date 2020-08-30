Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане: выздоровевших больше, чем заболевших

За 29 августа в Татарстане выявлено 28 зараженных коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. 7 пациентов госпитализированы в больницу, 21 человек лечится дома.
Географическое распределение новых случаев:
1. Казань – 13
2. Набережные Челны – 2
3. Алексеевский – 1
4. Апастовский – 1
5. Буинский – 2
6. Елабужский – 1
7. Зеленодольский – 1
8. Лениногорский – 1
9. Пестречинский – 1
10. Сабинский – 4
11. Спасский – 1
За весь период пандемии от COVID-19 в Татарстане выздоровело 5297 человек, 39 человек за прошлые сутки, сообщает республиканский оперштаб.
комментарии