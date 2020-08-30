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Михаил Терещенко/ТАСС

Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане: выздоровевших больше, чем заболевших

30.08.2020, 13:15 86 1 prokazan.ru

За 29 августа в Татарстане выявлено 28 зараженных коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. 7 пациентов госпитализированы в больницу, 21 человек лечится дома.

Географическое распределение новых случаев:

1. Казань – 13 
2. Набережные Челны – 2 
3. Алексеевский – 1 
4. Апастовский – 1 
5. Буинский – 2 
6. Елабужский – 1 
7. Зеленодольский – 1 
8. Лениногорский – 1 
9. Пестречинский – 1 
10. Сабинский – 4 
11. Спасский – 1 
 
За весь период пандемии от COVID-19 в Татарстане выздоровело 5297 человек, 39 человек за прошлые сутки, сообщает республиканский оперштаб.
 


 

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комментарии

Горожанин
0
30 августа 2020
14:06
О, близок скорый час победы--ура! Мы ломим, гнутся шведы

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