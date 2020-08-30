1 сентября близ Земли пролетит астероид

1 сентября близ Земли пройдет астероид ES4 размерами от 22 до 49 метров, сообщает НАСА. Объект пролетит на расстоянии в три раза ближе, чем до Луны.

На минимальное расстояние к Земле - 120 тысяч километров - астероид подойдет в 19:12 по московскому времени. Скорость полета космического объекта - 8,16 километров в секунду.

Астрономы открыли данный астероид 2 марта 2011 года. Он относится к группе астероидов, чьи траектории полета пересекают орбиту земли: такие объекты зовут "Аполлонами".