В Казани врачи достали из носа женщины таракана. Проблемы с дыханием у нее начались еще в 2019 году

Казанские медики достали из носа 31-летней женщины останки насекомого, из-за которых пациентке было тяжело дышать.

В ноябре 2019 года 31-летняя жительница города начала испытывать проблемы с дыханием, не так давно она обратилась с жалобой в городскую больницу №18. Изначально на томографии инородное тело было похоже на семечку, рассказали в пресс-службе медучреждения. Однако во время операции, которую под наркозом провели врачи лор-отделения Руслан Мухамадиев и Айдар Назипов, стало ясно, что в носу женщины долгое время находился жук либо таракан.

На томографии инородное тело напоминало семечку

Сколько точно инородное тело находилось в дыхательных путях, неизвестно, извлеченный материал отправлен на гистологию. Сейчас, по словам медиков, женщина чувствует себя удовлетворительно. Если бы она не обратилась в больницу, ей могли грозить такие осложнения, как флегмоны орбиты, перфорации перегородки носа и менингита.

Сколько таракан находился в носу женщины, неизвестно

Напомним, ранее казанские медики смогли вернуть на место половые органы пациентки, которые буквально выпали из нее.