В Казани полицейские решили проверить «нервного » мужчину и нашли 18 свертков с наркотиками

Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на патрулировании улицы ФЕрма 2, заметили мужчину, который при виде их стал заметно нервничать. При проверке они обнаружили и изъяли у него 15 свертков, обмотанных изолентой. Об этом инциденте сообщают в пресс-службе Управления МВД России по РТ.

Известно, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили еще 3 свертка. Проверка подтвердила, что это наркотические средства. Полный вес изъятых наркотиков - 10 грамм.

Мужчину поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств.

Напомним, что ранее в Казани сотрудника МВД по борьбе с наркотиками поймали на взятке в 350 тысяч рублей