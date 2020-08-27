Вслед за Леди Гагой и Селеной Гомес: казанские музыканты сняли клип на iPhone 11 Pro

Казанская рок-группа "Прогульщики" выпустила клип, который был практически полностью снят на смартфон IPhone 11 Pro. Музыканты решили повторить опыт звезд мирового шоу-бизнеса - Леди Гаги и Селену Гомес, которые снимали клипы на IPhone около полугода назад.

В съемках клипа "Прогульщиков" уже традиционно приняли участие казанские блогеры, включая Алису Маненок, обладательницу титула "Мисс Земля".

В прошлом году "Прогульщики" презентовали клип на песню "Трагедия", который собрал 300 тысяч просмотров на YouTube и попал в ротацию федерального музыкального канала.

Напомним, что именно эта группа представляла республику Татарстан на Летней Универсиаде 2013, Зимних Олимпийских Играх 2014, FINA 2015, Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 2017 и выступала на FIFA 2018.