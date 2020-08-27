В Казани мужчина после 20 лет брака усомнился в отцовстве и выгнал супругу с ребенком-инвалидом

Накануне Ольга Токарева уехала вместе с дочерью по делам, однако, когда вернулась, в квартире уже был сменен замок. Об этом сообщает "Татарстан-24".

По словам женщины, супруг внезапно заявил, что ей здесь больше не место. Теперь она не может попасть в квартиру даже для того, чтобы забрать документы. С ребёнком-инвалидом она осталась на улице.

Известно, что девочка, несмотря на то, что выглядит вполне здоровой, имеет проблемы с психикой. Сам мужчина намерен через суд добивается экспертизы на установление отцовства.

Прокуратура Казани обещала проверить информацию СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее в Казани судебные приставы забрали у матери годовалую девочку. Женщина лишена родительских прав за антисанитарию и отсутствие надлежащего ухода за ребенком.