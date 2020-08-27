В Татарстане пассажирским теплоходом управлял человек без прав

В Республике Татарстан к административной ответственности привлечены сотрудники судоходной компании, осуществлявшей небезопасные пассажирские перевозки. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Известно, что ведомство провело проверку судоходной компании "Татфлот". Оказалось, "Татфлот" неправомерно допускал к управлению одного из пассажирских теплоходов капитана, не имеющего соответствующих разрешительных судоводительских документов.

В отношении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов СК "Татфлот", и капитана теплохода Татарским транспортным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях. Они получили 10 000 и 1 000 рублей штрафа соответственно.

Напомним, что ранее теплоход с сотней пассажиров потерял во время движения лопасть винта и "заглох".