МВД прокомментировали массовое задержание в Татарстане прошлой ночью. Есть задержанные

В пресс-службе МВД дали комментарий по поводу массового задержания в поселке Щербаково.

"Информация из соцсетей о стрельбе и массовом задержании в поселке Щербаково не соответствует действительности. В полицию поступила информация о возможных противоправных действиях на территории поселка Щербаково. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции нескольких человек. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что информация о задержании появилась ранее в социальных сетях.