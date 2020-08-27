В Казани вынесли первые приговоры за пикеты в поддержку Алексея Навального

Суды согласились с мнением полиции о том, что активисты устроили массовый пикет, а не серию одиночных. Об этом сообщают в Штабе Навального.

Так, сотрудника штаба Алексея Боярова и активистку Эльвиру Бутакову суд признал виновным и назначил 20 часов обязательных работ и 10 000 рублей штрафа соответственно.

Сегодня должны пройти суды ещё у двух активистов. Защитой занимается юрист Данил Нургалеев, сотрудничающий с "Апологией протеста". Суд по задержанной Наиле Мулаевой пройдёт 28 августа.

Тимур Тухватуллин и Дмитрий Блюм уже получили по 30 часов обязательных работ за поддержку Навального.

Таким образом, осудили уже троих активистов и одного сотрудника штаба, которые были задержаны на одиночных пикетах в пятницу.

Напомним, что акция в поддержку лидера прошла 21 августа на улице Баумана.