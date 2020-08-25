Путин договорился с Лукашенко об испытаниях на белорусах вакцины от коронавируса

Телефонный разговор между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня вчера днем. Об этом известно от БелТы, ссылающейся на президентскую пресс-службу страны.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - передает издание исход данного диалога.

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