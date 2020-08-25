Реклама Yota посмотрит на своих зрителей

Yota запустила рекламную кампанию в поддержку максимального пакета связи для новых клиентов. Цель кампании #каждыйтретий - рассказать людям о том, что с Yota можно не переплачивать за мобильную связь.
Подключаясь к мобильному оператору клиенты получают 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитные СМС на 30 дней. Такой пакет дает пользователям возможность не ограничивать свое потребление связи в первый месяц, чтобы узнать необходимое им количество минут и гигабайтов и настроить свой собственный пакет услуг.
В рамках рекламной кампании будут запущены три ролика, в которых главные герои долго сверлят зрителя взглядом, намекая ему, что он и есть тот, кто платит за то, чем не пользуется. Кампания продлится с 24 августа по 4 октября 2020 года, ролики будут транслироваться на ТВ и в интернет-каналах.
“Идею для роликов мы позаимствовали из мема, просто потому что сами любим мемы”, - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.
Состав творческой группы:
Yota
Елена Толбузова – Бренд-менеджер
Светлана Солопова, Алина Репкина – Медиа-менеджеры
Александра Гасанова – Менеджер по спец.проектам
Friends.Moscow
Виктория Казакова - Старший стратег
Андрей Попов - Руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - Аккаунт директор
Мария Половинкина - Старший арт-директор
Никита Бочаров - Старший копирайтер
Денис Елисеев - Креативный директор
Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − мобильная связь и интернет 4G.
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