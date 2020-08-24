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Сразу три жителя Татарстана стали лотерейными миллионерами

24.08.2020, 16:43 32 0 prokazan.ru
Победили два жителя Казани и один челнинец

В конце прошлой недели повезло сразу трем участникам государственных лотерей из Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба "Столото". 

Первые два миллионера появились в пятницу, 21 августа. В ходе розыгрыша была распределена часть огромного накопленного суперприза. Общая сумма выигрышей составила 847 500 768 рублей. По итогам тиража в стране появились 26 новых лотерейных миллионеров, двое из которых – жители Казани и Набережных Челнов. Они выиграли по 1 464 520 рублей каждый.

Через день, 23 августа, еще один житель Казани выиграл приз государственной лотереи в размере 4 021 176 рублей. 

Деньги Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
24 августа 2020
17:08
ЛПП.

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