Сразу три жителя Татарстана стали лотерейными миллионерами

В конце прошлой недели повезло сразу трем участникам государственных лотерей из Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Первые два миллионера появились в пятницу, 21 августа. В ходе розыгрыша была распределена часть огромного накопленного суперприза. Общая сумма выигрышей составила 847 500 768 рублей. По итогам тиража в стране появились 26 новых лотерейных миллионеров, двое из которых – жители Казани и Набережных Челнов. Они выиграли по 1 464 520 рублей каждый.

Через день, 23 августа, еще один житель Казани выиграл приз государственной лотереи в размере 4 021 176 рублей.