Билайн использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов

Билайн продолжает трансформировать сеть и улучшать качество обслуживания клиентов с помощью передовых технологий. Компания начала внедрять новое поколение системы SON (Self Optimized Networks*) для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Технология была предоставлена компанией P.I. Works.

Система SON нового поколения уже работает на сети Билайн в Москве, также идет ее внедрение в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В дальнейшем она будет масштабирована на всю Россию.

Билайн за два года удвоил сеть LTE в России и продолжает делать масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, особое внимание уделяя Москве и Санкт-Петербургу. Внедрение системы SON стало важным этапом в работе по улучшению сети. Благодаря использованию лучших практик в области AI (Artificial intelligence**), система SON подстраивает ресурсы сети под потребности каждого абонента и обеспечивает качественное и стабильное соединение в режиме 24/7.

Новейшая технология для автоматизированной оптимизации сетей работает следующим образом: система анализирует потребность всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовых станций, и принимается решение об оптимальном перераспределения ресурсов между ними. Если потребности клиентов меняются – система SON автоматически меняет параметры сети. Например, днем направляет ресурсы на обслуживание клиентов, находящихся внутри офисов и других помещений, а вечером создает необходимую емкость для покрытия дорог, где возрастает автомобильный трафик и плотность абонентов. Для адаптации сети под запросы клиентов система использует данные сетевой статистики, рельефа местности, этажности и плотности застройки.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Развитие сети остается нашим стратегическим фокусом. На данный момент LTE доступно в населенных пунктах, в которых проживает 87% населения России, и мы продолжаем увеличивать покрытие в интересах наших клиентов через масштабную программу развития сети. Для оптимизации работы построенной инфраструктуры Билайн первым среди операторов России перешел на систему SON нового поколения. Система SON повысила в Москве производительность сети, обеспечила высокие скорости передачи данных и увеличила надежность обслуживания. После внедрения системы скорость мобильного интернета в Москве выросла на 27%. Использование новой системы позволит Билайн стать еще более клиентоориентированной компанией на рынке телекоммуникаций и цифровых технологий».

* Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть

**Artificial intelligence – искусственный интеллект