Госдума рассматривает законопроект о ежегодных выплатах на сборы детей к школе

Предложение ввести ежегодные выплаты в 10 тысяч рублей "на школу" были внесено в Государственную Думу РФ. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов со ссылкой на официальные документы.

"Ещё один законопроект фракции ЛДПР направлен в Правительство РФ для получения официального заключения. Предлагаем финансово поддержать семьи, которым предстоит собирать детей в школу. С каждым годом «школьный набор» становится все дороже, а сейчас из-за последствий пандемии многие или вообще лишились работы, или серьёзно потеряли в заработке", - написал Нилов.

К документам прилагается пояснительная записка. В ней сообщается, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Так, средства на сборы первоклассника могут достигать 20 тысяч рублей. При этом из-за пандемии COVID-19 доходы граждан значительно снизились, многие и вовсе лишились работы.

С целью поддержки депутаты внесли предложение установить "школьные" выплаты размером 10 тысяч рубелей в год, отметив, что сумма будет индексироваться.

Напомним, что за период распространения пандемии коронавируса граждане РФ уже смогли получить две выплаты на детей - за июнь и июль.