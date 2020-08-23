В «Реку Замбези» подбрасывают енотов и крыс, но зоопарк не может их принять

В казанском зоопарке «Река Замбези» объяснили, почему не могут принять домашних животных.

Сотрудники зоопарка отметили, что каждый день они получают предложения «подарить» своего домашнего питомца, а некоторые и вовсе подбрасывают животных. Чаще всего это красноухие черепахи, еноты, декоративные кролики, крысы и подобранные на улице травмированные животные и птицы.

В зоопарке не могут их принять, поскольку сотрудники не должны допускать контакта животных с питомцами, у которых нет необходимых прививок и обработок. Также каждое животное в зооботсаде числится на балансе и туда направляют строго рассчитанный рацион на определенное количество зверей.

«Прежде чем приобрести крошечную красноухую черепашку, маленького пушистого кролика или забавного енота, подумайте, готовы ли вы прожить с ним 5—10—15 лет, полноценно кормить, содержать в чистоте и уделять немало своего времени, тратить деньги на лечение, если это будет необходимо?», — говорится в сообщении в аккаунте зоопарка в Instagram.