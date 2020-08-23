В ВОЗ рассказали, до скольки лет ношение маски не рекомендуется

Дети от 12 лет должны носить медицинские маски, как и взрослые, для защиты от распространения коронавируса Covid-19. Такая рекомендация содержится в совместном документе Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, сообщает Reuters.

По мнению экспертов, подростки должны обязательно носить маску в тех случаях, когда гарантировать соблюдение социальной дистанции невозможно.

Согласно исследованиям, дети старшего возраста могут играть более активную роль в передаче коронавируса, чем дети помладше.

Необходимость же носить маску для детей от 6 до 11 лет зависит от ряда факторов: интенсивности передачи вируса в месте проживания, доступности масок и взаимодействия детей с людьми из групп риска.

При этом эксперты уверены, что дети младше пяти лет маски носить не должны.