Возле отделения налоговой в Казани появилась надпись, разжигающая межнациональную рознь

Надпись, направленная на разжигание межнациональной розни, появилась на улице Гарифьянова около здания, где находится Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по РТ. Об этом сообщил в редакцию читатель «Вечерней Казани», приславший соответствующую фотографию. Неизвестные нанесли надпись на стене, ограждающей зеленую зону от тротуара.

Нацистский призыв проиллюстрирован рисунком, изображающим повешенного человека. Справа от рисунка - стрелка, указывающая направление в сторону отделения налоговой службы.