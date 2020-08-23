Жительницу Казани укусил скорпион, который спрятался в купленном ею винограде

Как рассказала «ВК» Инга Цыфаркина, инцидент произошел в пятницу в одном из реабилитационных центров для детей-инвалидов в Авиастроительном районе. Опасный виноград купил в «Пятерочке» и принес на занятие отец одного из детей.

- Скорпион так замаскировался в ветках, что мы даже умудрились помыть виноград, не заметив его. Потом положили на тарелку, я начала разбирать его по веточкам, чтобы детям было удобнее брать, и почувствовала резкий укол в палец на правой руке. Сначала подумала, что попалась оса или пчела, раздвигаю ветки, а там — скорпион! Палец сразу же сильно заболел, кисть онемела, мне вызвали скорую, медики доставили в 7-ю горбольницу, там у меня взяли все анализы, провели терапию антитоксичную, вчера мне стало лучше и я попросилась домой: не могу ребенка надолго оставлять, — рассказала женщина.

Претензии к магазину, который продал фрукты со скорпионом, женщина предъявлять не будет, так как кроме фото доказательств нет: сразу же после ЧП мужчина, купивший виноград, вернул его обратно в магазин, а к тому времени, когда приехала скорая и наведалась в «Пятерочку» с просьбой отдать скорпиона на экспертизу, его уже успели успешно утилизировать. Чтобы обезопасить хотя бы своих знакомых, Инга рассказала о происшествии в соцсетях.