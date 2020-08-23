В Казани две легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали трое, а один водитель застрял в автомобиле

В Казани в страшной аварии пострадали три человека. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как стало известно, накануне около пяти часов вечера на мосту Тэцевской столкнулись два легковых автомобиля. Возле поворота на поселок Левченко «Лада» и «Мазда» на огромной скорости столкнулись лоб в лоб. В результате столкновения обе машины развернуло так, что они перегородили почти всю проезжую часть.

Удар был такой силы, что водителя отечественной легковушке зажало и достать его из искореженной машины смогли только спасатели. Еще двоих пострадавших ДТП госпитализировали в больнице на скорой помощи.