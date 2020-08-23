Татарстанцы продолжают заболевать коронавирусом: новая ковидная статистика

За последние сутки в Татарстане выявили 29 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил республиканский оперативный штаб в воскресенье, 23 августа.

Общее число жителей Татарстана, у которых за всё время наблюдений был обнаружен COVID-19, достигло 6279 человек.

Выздоровело за весь период 5128 человек, в том числе 44 за минувшие сутки.

Новые заболевшие выявлены в Казани – 18, в Набережных Челнах – 4. По одному случаю – в Агрызском, Альметьевском, Буинском, Елабужском, Камско-Утьинском, Нурлатском и Нижнекамском районах.