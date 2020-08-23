В Татарстане 60% школ не готовы к началу учебного года в рамках коронавирусной безопасности

В Татарстане 63% школ не готовы к соблюдению обязательных антиковидных требований Роспотребнадзора. Об этом на совещании у президента республики 22 августа рассказала глава ведомства Марина Патяшина.

«Проверено 211 школ, или 12% от общего количества. Беспокоит, что почти 63% от числа проверенных школ не готовы к соблюдению новых обязательных требований», — сказала она.

Причины неготовности, по словам Патяшиной, в отсутствии или недостаточном количестве в школах бактерицидных облучателей.

В новом учебном году школы должны будут соблюдать санитарные нормы для предотвращения распространения коронавируса. Администрации школ разработали четкий регламент организации учебного процесса с учетом требований Роспотребнадзора. Меры профилактики будут осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами: бесконтактная термометрия, ежедневная влажная уборка, проветривание, наличие антисептиков при входе в учреждение и в санузлах, установка рециркуляторов.

Школы самостоятельно закупают необходимые средства за счет бюджетных и внебюджетных источников, заложенных в смете школы. Сбор денежных средств на уборку помещений не предусмотрен.