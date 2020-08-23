Жители казанской пятиэтажки на улице Химиков вот уже несколько дней слышат крики о помощи: одинокая пожилая соседка с первого этажа просит спасти ее. Родственники запрели женщину снаружи, выйти на улицу она не может, передает Татарстан24.

Пенсионерка страдает деменцией и часто хулиганит. Лилии Селезнёвой 74 года. Как оказалась в этой квартире — не помнит, кто привёз — не знает. Пенсионерка уверена, что находится в Автограде. Муж погиб на пожаре в бане, а местонахождение единственной родственницы пенсионерки, внучки, она не знает.

На руках пенсионерки следы фекалий, а смрад из квартиры распространяется на всю округу. Женщина рассказала, что горячей воды у неё нет, еды ей никто не привозит. Иногда прохожие помогают.

Специалисты уверены, что пенсионерка страдает определенными психическими заболеваниями. Она отлично помнит события, которые когда-то были для неё важны, но новую информацию запомнить не может.