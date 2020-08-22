В Ярославле в результате взрыва обрушился подъезд: трое погибших, в том числе ребенок

Взрыв бытового газа произошел в Ярославле. Это случилось вчера в 19:29 в жилом доме на четвертом из десяти этаже. В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по шестой.

Погибших трое - две женщины и 8-летний ребенок, четверо пострадавших. Спасательные работы завершились еще ночью. Согласно данным МЧС, пострадали 12 квартир.

"Из дома спасено 14 человек, из них пять - по коленчатому подъемнику, восемь - звеньями газодымозащитной службы и один человек спасен из-под завалов", - передают слова сотрудников МЧС ТАСС.

СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".