Росстат назвал отрасли, в которых зарабатывают больше всего

Больше всех в России зарабатывают добытчики нефти и природного газа. Об этом со ссылкой на Росстат сообщили в "RG.RU".

Несмотря на пандемию и экономический спад, нефтяная отрасль сохранила первенство в рейтинге самых дорого оплачиваемых профессий. Средний доход сотрудника здесь составляет 158 тысяч рублей в месяц.

На второй позиции - производство табачных изделий со средним заработком в 115,6 тысяч рублей. Далее следуют организации воздушного и космического транспорта. Работая в этих предприятиях, можно заработать за месяц 101,1 тысячу рублей.

В остальные отраслях зарплата составляет меньше 100 тысяч рублей. Так, в сфере финансов и страхового дела сотрудники в среднем получают около 98 тысяч рублей, а добытчики полезных ископаемых могут заработать за месяц 96, 5 тысяч рублей.