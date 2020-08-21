В Татарстане двое мужчин хотели сплавать на пикник, но застряли на острове с поврежденной лодкой

Вечером 20 августа 2020 года в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - прим.ред.) Лаишевского муниципального района поступило сообщение, что двое мужчин находятся на острове без возможности вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РТ.

Известно, что на остров мужчины приплыли приплыли на надувной лодке с мотором, однако из-за сильных волн у судна повредилась носовая часть. При себе у мужчин остались вещи для пикника, а на берегу - оставленная перед поездкой машины. Они оба находились в спасательных жилетах, однако доплыть до берега самостоятельно не представлялось возможным.

К месту происшествия были направлены два госинспекторов на моторном судне "Бестер". При исследовании акватории реки Кама на острове около деревни Атабаево они обнаружили пострадавших. Ими оказались 23-летний житель Казани и 33-летний москвич.

Пострадавших и их поврежденную лодку успешно доставили на берег деревни Атабаево.