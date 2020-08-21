Восемь строящихся ЖК в Казани получили аккредитацию банка «Открытие»

Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона: группа компаний «АК БАРС Девелопмент» (жилые комплексы «Светлая Долина» и «Мой Ритм»); «АРКАДА» (жилой комплекс «Sreda of LIFE»); АО «Девелоперская Компания Антей» (жилой комплекс «Светлый»); «Арт-Строй» (жилой комплекс «Легенда»); группа компаний «Евростиль» (жилой комплекс «Парус»); «ГК Унистрой» (жилой комплекс «ЛЕТО»); КБ «ПАРИТЕТ» (жилой комплекс «Яшьлек»).

«Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес наших клиентов к покупке жилья в новостройках, поэтому банк регулярно проводит аккредитацию новых объектов недвижимости в рамках своих ипотечных программ. Для потенциального заемщика это экономия времени. Клиенту не нужно тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком», - отметил заместитель управляющего по розничному бизнесу РОО «Казанский» банка «Открытие» Руслан Курбанов.

Сегодня банк «Открытие» готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья непосредственного у застройщика по «Госпрограмме 2020» по льготной ставке – 5,99% годовых. Минимальный первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры (в качестве первоначального взноса можно использовать средства МСК и различных субсидий), максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей для регионов, максимальный срок кредитования – до 30 лет, возраст заемщиков от 18 до 70 лет. Также банк «Открытие» с 18 августа снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 10 до 80%). Кроме того, банк «Открытие» продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

Всего за первое полугодие текущего года в Татарстане банком «Открытие» было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 2 млрд рублей (более 700 ипотечных кредитов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи увеличился на 100 % или 1 млрд рублей. Такой рост в том числе стал результатом грамотно выстроенной работе с партнерами банка из числа строительных и риэлторских компаний.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.