В Татарстане подтвердили еще два случая смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвердили еще два случая гибели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19..

Один из них, мужчина 1948-го года рождения, был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на Буинской ЦРБ с признаками двусторонней пневмонии. У него имелись обостренные хронические заболевания, что осложнило процесс лечения и привело к гибели. Диагноз подтвердился в результате лабораторного тестирования.

Второй жертвой новой коронавирусной инфекции стал житель Мамадышского района 1943-го года рождения. Он был госпитализирован в Елабужскую ЦРБ согласно утвержденной маршрутизации. Первоначальный диагноз - внебольничная двухсторонняя пневмония. Больной имел серьезные хронические заболевания. Вирус идентифицирован в результате аутопсии.

Напомним, что всего на территории республики зарегистрировано 57 случаев смерти.