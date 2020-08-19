В Казани всмятку столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие

По улице Ямашева между магазином "Бахетле" и ТЦ "Савиново" столкнулись два легковых автомобиля. Об этом "ProKazan.ru" сообщили очевидцы.

"Очень сильная авария, - рассказывают казанцы, оказавшиеся на месте происшествия. - У одной машины зад помят, у другой перед - всмытку. Мертвых не видно, но потерпевшие явно есть".

Известно, что из-за аварии на этом участке дороги начала образовываться дорожная пробка.

"Их очень сильно развернуло, на три полосы. Будут пробки, все стоит от "Бахетле", - дополняют очевидцы.

Напомним, что вчера случилось другое дорожно-транспортное происшествие. Девочку 7-ми лет сбил водитель, когда та переходила дорогу на красный сигнал светофора.