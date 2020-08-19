Реабилитолог Татарстана рассказала, какие психологические последствия наблюдаются после COVID-19

Переболевшие коронавирусом сталкиваются со страхами и раздражительностью, поэтому им необходима помощь в рамках. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной реабилитации после пневмонии, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ и заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова.

Она рассказала, что именно после новой коронавирусной инфекции у человека наблюдается нестабильный психоэмоциональный фон. При обычных вирусных пневмониях подобного не наблюдается.

"Особо хотелось бы подчеркнуть коррекцию психоэмоциональногофона. Групповые занятия с клиническими психологами позволяют откорректировать нарушения, которые возникают у наших пациентов. Различные осложнения – это не только нарушение сна, плаксивость, раздражение, но и страх, боязнь возникновения новых приступов нехватки воздуха, одышки, страх за себя и за свою семью", - сообщила врач.

Она также отметила, что реабилитацию после коронавирусной инфекции уже прошли 151 человек.