В Казани строительная компания уклонилась от налогов на 18 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД по РТ.

В отношении руководства ООО "ПИК27" (ранее — ООО "Проектно-строительная компания "Цеолит") возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по РТ. Также было установлено, что с апреля по сентябрь 2018 года руководитель компании занизил налогооблагаемую базу путем использования реквизитов "анонимной" организации, что и повлекло за собой снижение налога.

Теперь руководителю грозит лишение свободы сроком до 2-ух лет. Расследование еще продолжается.