ТНТ покажет новый сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли

Авантюрная комедия о путешествии во времени станет первым историческим ситкомом телеканала

Этой осенью телеканал ТНТ покажет долгожданную премьеру комедийного сериала «Гусар» от Comedy Club Production, в котором Гарик Харламов перевоплотится в Григория Савельевича Рыльского, поручика лейб-гвардии гусарского полка, эксцентричного любителя женщин, алкоголя и приключений. Это первая большая роль Гарика Харламова в художественном сериале.

Несмотря на исторический сюжет, «Гусар» — это актуальная история о герое, которого так не хватает нашему времени. Он грубоватый, зато честный и романтичный, никогда не унывает и бесстрашно кидается на защиту слабых.

«Гусар» обещает стать самым смешным сериалом сезона, в котором фирменный юмор ТНТ и бессменного резидента Comedy Club Гарика Харламова будет бить и по современности, и по прошлому, и даже по будущему.

1812 год. Поручик Григорий Рыльский должен доставить Кутузову секретные документы. Как только они попадут к полководцу, русская армия начнет наступление. Но по пути в штаб Рыльский заглядывается на девицу и загадочным образом исчезает.

Наше время. Молодой ученый Дмитрий Журавлев десять лет посвятил созданию машины времени, пока его жена Катя зарабатывала деньги и тащила на себе весь быт. Ей надоело, что Митя женат не на ней, а на машине времени, и в день, когда она решила сообщить супругу о расставании, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок.

Попытка вернуть поручика обратно заканчивается поломкой машины времени, и до тех пор, пока Митя ее не починит, Рыльский будет жить в нашем веке. Гусару предстоит открыть для себя телевидение, электричество, интернет и другие прелести будущего, а еще посмотреть, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, и удивиться понятиям чести в интерпретации современных мужей.

Вместе с Гариком Харламовым в сериале снялись Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и др.

Гарик Харламов: «Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что «Гусар» — самый сложный проект в моей жизни! Мы снимали сериал на протяжении полутора лет, успели пережить карантин, сниматься в других проектах… Съемки шли и летом, и зимой, и в павильонах, и на исторических объектах. Мой персонаж совершенно своеобразен, он настоящий гусар того времени. У него свой язык, нрав, темперамент, он не похож ни на кого. Мы с ним разные люди, конечно. Но Григорий Савельевич и Гарик Харламов все же в чем-то похожи!»

«Гусар» — этой осенью на ТНТ!