«Радуйся, что положили, а не оставили умирать»: появились фото условий в инфекционной больнице РТ

В социальных сетях появились фотографии из инфекционной больницы Казани. Их сделал мужчина, попавший в медицинское учреждение с диагнозом двустороння пневмония.

"Поместили в инфекционную больницу, где за день себе простудила спину, усилился кашель заболело горло, - комментирует фотографии сам автор. - Через стены ужасно дует. На койках мягкие и продавленные матрасы, которые вообще не подходят при болезнях легких. Вдобавок не работают кнопки вызова мед сестёр, двери в палату закрывают снаружи. Не знаю как продержаться тут ещё 2 недели. Каждый день одно и тоже: котлеты с костями, каши и крупы. Никаким сбалансированным питанием здесь и не пахнет. Где овощи и фрукты? Овощи передавать нельзя, а вот печенье и сладости пропускают".

Завтрак в инфекционной больнице Фото группы в социальных сетях

Кнопка вызова медсестер заклеена Фото группы в социальных сетях

Условия в инфекционной больнице Фото группы в социальных сетях

Пользователи активно отреагировали на данные фотографии, заявив, что сами сталкивались с подобным.

"С ребенком попали туда и это ужас был. Написала заявление и сбежали", - комментируют пользователи.

"Нас там не лечили, а загубили", - пишут другие.

"Выглядит клёво, прям как квест", - пытаются отшутиться третьи.

"Радоваться должна, что вообще положили, а не оставили дома умирать!" - комментируют под видео.

Жители Казани предположили, что это инфекционная больница в Авиастроительном районе, однако точной информации об этом нет.

Заметим, что недавно стало известно, что инфекционный госпиталь в РБК Казани был закрыт.