Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за сутки в Татарстане выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на ежедневной пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщила замглавы руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На данный момент в регионе зарегистрирован 6 161 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 4 983 человека, 38 из них - за минувшие сутки. Всего от COVID-19 погибло 54 человека. 34 продолжают находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии организовано уже 540 тысяч тестирований. Под наблюдением остаются 863 контактных с больными и людей с подозрением на COVID-19. Также ведомство наблюдает за прибывшими из других регионов России. Была осуществлена проверка 32 рейсов в аэропортах "Казань" и "Бегишево". Лиц с признаками заражения выявлено не было.