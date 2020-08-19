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COVID-19 в Татарстане

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11:01, сегодня
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11:00, сегодня
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10:38, сегодня
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09:36, сегодня
Банк «Открытие»: у каждого пятого ребенка в России есть банковская карта или личный счет
09:15, сегодня
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07:01, сегодня
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17:45, 18.08.2020
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17:16, 18.08.2020
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17:00, 18.08.2020
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В 2021 году в Татарстане пройдет финальный этап Кубка мира по плаванию
15:53, 18.08.2020
В Татарстане теплоход с сотней пассажиров потерял во время движения лопасть винта и «заглох»
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15:26, 18.08.2020
В Казани до середины сентября перекроют ряд улиц. Некоторые из них находятся в центре города
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14:30, 18.08.2020
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14:01, 18.08.2020
Каждый 5-й в Татарстане не заболеет коронавирусом
14:01, 18.08.2020
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14:00, 18.08.2020
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«Пока они не видят»: в Казани мужчина спустил колеса машины полицейских, пока те стояли на посту
13:01, 18.08.2020
В Нижнекамске супруги варили самогон и взорвали квартиру
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12:01, 18.08.2020
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11:36, 18.08.2020
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Yota “выкрутила” связь на максимум

19.08.2020, 11:00 0 prokazan.ru

Yota предоставит 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитный пакет СМС новым пользователям на 30 дней. Стоимость первого месяца связи составит от 250 до 470 рублей в зависимости от региона РФ.

За несколько дней до окончания 30-дневного периода клиент получит СМС и сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении. В случае, если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и гигабайтов на свое усмотрение. 

«Некоторые пользователи не знают, сколько трафика они тратят, поэтому конструктор связи Yota может вызывать у них затруднения. Мы решили не ограничивать клиентов лимитами и предоставить им максимальные условия связи при первом подключении к Yota. Так мы сможем показать их реальное потребление интернета и голосовой связи, чтобы затем предложить наиболее подходящий пакет минут и гигабайтов», - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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