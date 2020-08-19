Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем, но шанс еще есть

Сделать 31 декабря выходным за счет другого выходного из предшествующих недель невозможно. Об этом в своем телеграмме сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В официальном документе, приложенном к записи, разъясняются нормы статьи 110 Трудового кодекса, согласно которым "минимальная продолжительность еженедельного отдыха - 42 часа - должна соблюдаться всеми работодателями". Это значит, что на неделе невозможно оставить лишь один выходной, так как в этом случае нарушаются нормы законодательства.

"Правительство, как обычно, в своём репертуаре. А понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит. Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовым пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", - прокомментировал этот документ Нилов

Позже он также сообщил: "Наш законопроект, обязывающий Правительство РФ устанавливать 31.12 спокойным выходным для людей, осенью рассмотрит Госдума".