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open.ru

Банк «Открытие»: у каждого пятого ребенка в России есть банковская карта или личный счет

19.08.2020, 09:36 0 prokazan.ru

Почти половина россиян планирует свои расходы на детей. Две трети уже взяли или готовы взять кредит на образование. Только 4% принципиально не открывают детям банковский счет, полагая, что это может сделать сам ребенок, когда станет взрослым. Таковы результаты опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет, проведенного банком «Открытие»*.

44% респондентов имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы – в Московском регионе (52%), наименьший - в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала - 67%).

У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего - в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%).

44% опрошенных (53% москвичей) планируют открыть счет или банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого 31% родителей (наибольшая доля таких «отказников» на Дальнем Востоке- 58%, и на Северном Кавказе- 50%). Принципиально не будут открывать счетам дочерям и сыновьям, пока те не вырастут - 4% (только 1% на Урале, 6% - на Дальнем Востоке).

Только 9% родителей считают, что их дети могут распоряжаться деньгами, только когда начнут сами их зарабатывать. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Центрального (11%) и Приволжского (10%) федеральных округов. По мнению 4% (в Южном федеральном округе таких и вовсе 10%), уже могут начинать самостоятельно тратить деньги дети младше 7 лет. 22% готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7-10 лет, 29 % - в возрасте 10-13 лет, 26% - в возрасте 13-16 лет, 9% - в возрасте 16-17 лет.

Почти половина опрошенных родителей - 48% (на Северном Кавказе 61%) - считают сумму 3 тысячи рублей в месяц достаточной на карманные расходы старшекласснику 13-17 лет. До 5 тысяч рублей в месяц на карманные расходы готовы давать тинейджерам 34% респондентов, от 5 до 10 тысяч - 10% (в Москве и Московской области этот процент почти вдвое выше - 19%). Лишь 2% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на карманные расходы от 10 до 15 тысяч рублей в месяц (на Северном Кавказе так не думает никто).

По мнению 36% опрошенных родителей (и 47% жителей Северо-Запада), возраст финансовой самостоятельности в стране наступает в возрасте 21-25 лет.  32% считают, что финансово самостоятельными могут быть уже молодые люди в возрасте 18-21 года. 8% респондентов (в Приволжском и Сибирском округах – по 11%) назвали возрастом наступления финансовой самостоятельности 16-18 лет.

20% наших сограждан уверены, что родители должны помогать детям в любом возрасте. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) округов. Реже всего- жители Северо-Западного округа (11%).

Только 13% опрошенных считают, что работающий подросток 16-20 лет не должен помогать семейному бюджету (5%- на Дальнем Востоке, 18% - на Северо-Западе). 7%, напротив, полагают, что работающие тинейджеры обязаны вносить в семейную казну не меньше половины дохода. Эта точка зрения наиболее популярна на Урале (12%), а реже всего встречается среди жителей Московского региона и Центрального федерального округа (по 4%).

Абсолютное большинство опрошенных россиян - 78% - согласны с тем, что работающие подростки могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью. 

71% постараются помочь детям при решении квартирного вопроса. Наибольшая доля таких заботливых родителей на Дальнем Востоке (88%) и Северном Кавказе (83%), наименьшая – в Москве и Московской области (63%). У 27% опрошенных уже есть конкретные варианты решения квартирного вопроса для детей. Только 2% респондентов не планируют помогать детям с жильем.

Россияне в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. Две трети респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного округа (56%).

17% родителей (по 21% в Приволжском и Уральском федеральных округах) не возьмут образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. 8% опрошенных (16% в Московском регионе) уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-16 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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13:33, 02.07.2020
Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020
Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020
Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020
С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
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