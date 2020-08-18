В Казани до середины сентября перекроют ряд улиц. Некоторые из них находятся в центре города

В Казани до осени будут частично перекрыты несколько дорог. Об этом сообщается на сайте мэрии.

До 13 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по улицам Краснококшайская, Алафузова и Слободская, а именно: возле дома №69/12 по ул.Краснококшайская полностью закрыт тротуар и частично закрыта проезжая часть. Со стороны ул.Алафузова частично закрыт тротуар. Возле дома №10/12 по ул.Алафузова частично закрыты тротуар и проезжая часть. Возле дома №6 по ул.Слободская частично закрыта проезжая часть. Сообщается, что на участках ведутся работы по устройству кабельной линии для жилого комплекса.

До 14 сентября будет движение ограничено по улице Айвазовского возле здания №44 по ул.Бутлерова (полное закрытие проезжей части, полное закрытие тротуара с установкой пешеходного моста), а также около дома №55 по улице Волкова (полное закрытие проезжей части). Ограничения связаны с проведением работ по перекладке тепловых сетей.

До 15 сентября будет ограничено движение по улице Суконная возле дома №64 по ул.Петербургская. Это связано с работами по устройству систем водоснабжения и водоотведения.

До 19 октября будет частично закрыт местный проезд возле дома №82 по улицы Фучика, а также тротуар у дома №113. Ограничение связано с работами на инженерных сетях.