Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два - завозные. Шесть человек госпитализированы для дальнейшего лечения. Подобные данные предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в республике.

На данный момент выздоровело 4945 человек, в том числе 16 - за последние сутки. Возраст зараженных колеблется от 18 до 80 лет.

В Казани зарегистрировано 15 новых случаев заражения вирусом. По одному случаю - в Набережных Челнах, Агрызском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Буинском, Дрожжановском, Чистопольском, Камско-Устьинском и Ютазинском районах. Два случая зафиксированы в Альметьевском районе, три - в Нурлатском.

Всего с начала пандемии в Татарстане выявлено 6133 случая коронавируса. 54 человека скончались.