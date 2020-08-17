29 августа на ТНТ начинается Последний сезон шоу «ТАНЦЫ», которое дало новую жизнь профессии танцовщика в России. В преддверии премьеры мы поговорили с наставником проекта Егором Дружининым о том, как он изменился за эти годы и какой путь прошел вместе со своими подопечными, чего поклонникам шоу ждать от нового сезона и чего в жизни Егора не было бы, если бы не «ТАНЦЫ».

С каким настроением вы смотрите в новый сезон? Какие у вас эмоции из-за закрытия проекта, что вы по этому поводу чувствуете?

Я смотрю вперед с интересом. Всегда любопытно узнать, что там за поворотом. И, если честно, я не сильно расстраиваюсь, что этот сезон последний. Этой странице уже пора быть перевернутой.

Каких участников вы хотите увидеть в своей последней команде? Может быть, думаете над очередным экспериментом?

На мой взгляд, самое ценное, что могут подарить «ТАНЦЫ» - это знакомство с новыми людьми. Без некоторых из них я не представляю своей нынешней жизни. Вот и в этом сезоне мне бы хотелось встретиться с кем-то новым, кто мог бы меня увлечь, вдохновить, влюбить в себя!

Расскажите, что шоу «ТАНЦЫ» дало вам как профессионалу. Может быть, это возможность реализовать себя как учителя. Может быть, возможность творить без ограничений. Может быть, что-то еще…

Я понял, что человеческие возможности безграничны, а таланты многогранны. Раньше мне казалось, что хороших танцовщиков - единицы. Теперь я вижу, что их много. Просто нужно быть внимательнее, и суметь разглядеть в них то, что они сами в себе еще не видят.

А чисто с человеческой стороны? Как изменились вы, ваш характер, взгляды на людей и на мир за годы вашей работы в шоу «ТАНЦЫ»?

Наверное я вас удивлю, если скажу, что в результате работы в шоу «ТАНЦЫ» я стал меньше доверять людям.

Расскажите, чего бы в вашей жизни никогда не было, если бы не «ТАНЦЫ».

Не было бы клоунского спектакля «Желтый и Черный», который мы сделали с продюсером шоу «ТАНЦЫ» Славой Дусмухаметовым аккурат перед карантином. В остальном для меня «ТАНЦЫ» - полигон упущенных возможностей.

Что, на ваш взгляд, проект "ТАНЦЫ" сделал для танцевального движения в России? Ощутимо ли изменился танцевальный ландшафт нашей страны, и если да, то что именно изменилось?

Когда я учился танцевать, то я хотел двигаться, как Майкл Джексон. Теперь молодые хотят танцевать, как Настя Вядро, Леша Летучий, или Герман Ромазанов. Мы сформировали танцевальную элиту, явили миру новых героев, сделали танцовщика человеком публичным, и тем самым изменили отношение к профессии.

Поддерживаете ли вы отношения с ребятами из ваших команд? Чьи профессиональные успехи вас удивляют и почему? Довольны ли вы карьерами ваших подопечных?

Я всегда на связи с теми, кто хочет оставаться на связи. Меня радует рост многих участников КЕД: Алены Гуменной, Вики и Насти Михайлец, Пены, Димы Олейникова, Алены Фролочкиной, Иры Кононовой, Даши Ролик, Вишни, Димы Масленникова, Мити Стаева, Саши Ли, Юви, Антона Лушичева, Юли Николаевой, Германа Ромазанова, Маши Селиверстовой, Кости Коваля… Кто-то из них растет, как исполнитель, кто-то, как педагог, кто-то, как хореограф, режиссер, организатор, духовный лидер, кто-то растет, как человек. Но их успехи меня не удивляют. Они делают меня счастливее.

Оглядываясь назад – осталось ли что-нибудь, что вы не успели сделать в рамках шоу? Что и почему? Собираетесь ли вы в новом сезоне наверстывать это или постараетесь отвлечься и начать последний сезон с чистого листа?

Есть пара номеров, которыми я недоволен. Я бы попробовал их переделать. Но я не уверен. Они могут оказаться уже не актуальны. «ТАНЦЫ» - живой проект. В нем все очень стремительно меняется.

Ваша команда в шоу «ТАНЦЫ» - единственная, у кого есть концепция. Сохраните ли вы ее в новом сезоне? Почему для вас это важно?

В этом сезоне я работаю без постоянных хореографов. Только с приглашенными. Почему? Потому что так им легче творить. Я не хочу, чтобы они чувствовали ответственность перед участниками. Пусть чувствуют ответственность перед Терпсихорой.

Будут ли среди хореографов новички? Может быть, это будет кто-то из предыдущего сезона? А может быть, кто-то известный?

Хочу поработать с Ренатом Льето. Он не успел еще прозвучать в шоу «ТАНЦЫ» так, как того заслуживает. Хочу посотрудничать с Соной Мовсепян. Мечтаю, чтобы в КЕД наконец поставил Олег Глушков. Миллион идей у неутомимого Кости Коваля. Рвется в бой наша Питерская Биач - Антон Лушичев. Объятья КЕД всегда раскрыты навстречу Володе Варнаве. Диме Масленникову, Ире СНЧ Кононовой, Насте Юрасовой, Антону Пашуле a.k.a. Slam. Алена Гуменная - богиня. Готов любоваться ее постановками хоть в каждом эфире. Ну, а самый известный хореограф КЕД (барабанная дробь) Вован Гудым. Кроме шуток. Парень выиграл “Juste Debout“ единственный в Росcии. А еще он мой друг!

«ТАНЦЫ» - с 29 августа по субботам в 20.00 на ТНТ!